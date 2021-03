Mauri Vansevenant vence ao sprint o 44.º Grande Prémio Indústria e Artesanato

Vansevenant cumpriu os 193,4 quilómetros com início e fim em Larciano, na Toscana, em 4:26.26, impondo-se ao trio que o acompanhava, o holandês Bauke Mollema (Trek – Segafredo), o espanhol Mikel Landa (Bahrain) e o colombiano Nairo Quitana (Arkéa Samsic).



O quarteto formou-se na última subida do circuito, quando Quintana atacou e levou Vansevant na roda – os outros dois juntaram-se depois – com o triunfo a sorrir ao jovem de 21 anos.



Nélson Oliveira chegou em 37.º entre os 114 que completaram o desafio, a 3.20 do vencedor.