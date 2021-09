Mauricio Moreira ganha no GP Jornal de Notícias, Joaquim Silva reforça liderança

O sul-americano, que já tinha vencido o prólogo, de 1.800 metros, cumpriu a escalada de 7,4 quilómetros entre Santo Tirso e a Nossa Senhora da Assunção em 15.05 minutos, deixando José Neves (W52-FC Porto) a dois segundos e António Carvalho (Efapel) a 09 segundos.



Joaquim Silva começou a tirada com sete segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Henrique Casimiro (Kelly-Simoldes-UDO), porém, o seu quinto lugar, a 28 segundos do vencedor, permitiu-lhe ganhar tempo aos rivais mais próximos.



Agora, o ciclista lidera com mais confortáveis 25 segundos sobre o galego Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).



A segunda etapa tinha feito uma seleção mais restrita dos candidatos ao triunfo final, resumindo-os, salvo surpresas, aos 20 primeiros que entraram no 'corte' do pelotão.



Sexta-feira, os ciclistas vão cumprir a quarta das seis etapas, com 149,5 quilómetros com início e fim em Vila Real.