Mauricio Moreira vence 31.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu hoje a 31.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias, após a sétima e última etapa, conquistada pelo argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano), a sua terceira nesta prova.