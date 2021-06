Maurício Moreira vence primeira etapa e lidera GP Douro Internacional

No final de um percurso de 140,2 quilómetros de constante sobe e desce, Moreira isolou-se do primeiro grupo e cortou a meta em 3:42.05 horas.



O português Iuri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua) liderou o primeiro grupo perseguidor e cortou a meta 25 segundos depois, o mesmo tempo do argentino Tomás Contte (Louletano-Loulé Concelho), terceiro classificado.



Numa corrida sem bonificações, Moreira lidera com 25 segundos de avanço sobre Leitão e Contte, além de vestir ainda as camisolas por pontos, sprints e autarquias.



Gonçalo Amado (Antarte-Feirense) lidera na montanha e Gaspar Gonçalves (Tavfer-Measindot-Mortágua) está na frente das metas volantes.



Na sexta-feira, corre-se a segunda etapa, com uma ligação de 144,7 quilómetros, entre Carrazeda de Ansiães e Miranda do Douro.