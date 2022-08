Mauricio Moreira vence prólogo do Grande Prémio Jornal de Notícias

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), recente vencedor da Volta a Portugal, impôs-se hoje no prólogo de abertura do Grande Prémio Jornal de Notícias, na Figueira da Foz.