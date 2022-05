Max Thirouin vence GP do Concurso de Saltos de Lisboa

Em segundo lugar ficou o belga Gilles Thomas, com outro francês no pódio, Olivier Perreau, em terceiro. Duarte Seabra foi o melhor português, em 18.º.Mandy Mendes Costa, Adir Dias de Abreu, António Matos Almeida e Duarte Seabra acabaram no quinto posto a corrida, parte da qualificação para os Europeus deste ano e os Mundiais de 2023.Este foi o primeiro de dois CSIO de três estrelas em Portugal neste ano, seguindo-se Vilamoura, em novembro.