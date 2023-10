Max Verstappen a um sexto lugar na corrida sprint do tricampeonato na Fórmula 1

Aos 26 anos, Max Verstappen está prestes a repetir o feito de 2021 e 2022, mas de forma ainda mais folgada, após conquistar 13 vitórias nas 16 corridas já disputadas, somando 400 pontos, mais 177 do que o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), segundo classificado.



O britântico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo, em 2008, 2014 e 2015 e entre 2017 e 2020, segue no terceiro lugar, com 190.



Depois de a Red Bull ter assegurado o sexto título de construtores, o segundo seguido, a coroação de Verstappen, juntando-o a nomes como os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, o austríaco Niki Lauda, o britânico Jackie Stewart e o australiano Jack Brabham, todos vencedores de três campeonatos, é mais do que previsível e assumida pelo próprio.



“Se acontecer no sábado, no domingo ou na semana seguinte, não interessa. Sei que acontecerá. Mas não é algo em que pense demasiado”, disse Max Verstappen, que será o segundo tricampeão mais jovem, só batido pelo alemão Sebastian Vettel, que conquistou o seu terceiro título com 25 anos, quatro meses e 22 dias.



O neerlandês vai ser ainda o quinto a somar três títulos consecutivos, reeditando os feitos do alemão Michael Schumacher, que conquistou cinco seguidos, e do argentino Juan Manuel Fangio, de Vettel e do antecessor Hamilton, que venceram quatro.



Ainda com 180 pontos em disputa, nos últimos seis Grandes Prémios, só Pérez poderia roubar o título ao companheiro de equipa - em caso de igualdade, penderia na mesma para Verstappen, uma vez que o mexicano só conseguiria somar oito triunfos, contra os 13 de Verstappen.



O domínio da Red Bull e de Verstappen tem sido quase absoluto. O neerlandês soma 13 vitórias (10 delas consecutivas) e 15 pódios, tendo falhado apenas os três primeiros lugares no Grande Prémio de Singapura, no qual foi quinto, e sete voltas mais rápidas em corrida.



Caso Pérez vença a corrida sprint, no sábado, e Verstappen fique fora dos pontos - se for nono ou pior -, o neerlandês arrebata o título na corrida de domingo desde que seja oitavo classificado, independentemente de o mexicano vencer e também conseguir a volta mais rápida.



Se assegurar a conquista do título já no próximo fim de semana, Verstappen iguala o feito do britânico Nigel Mansell, que, em 1992, conquistou o título a cinco provas do final do campeonato, ficando apenas atrás de Schumacher tendo o germânico, em 2002, conquistado o seu sétimo título a seis rondas do fim.



Este registo até podia ser alcançado por Verstappen, não fosse a anulação do Grande Prémio da Emilia Romagna, em maio, devido às cheias em Itália.