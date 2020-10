McLay vence ao sprint em Águeda, Antunes mantém amarela

McLay foi o mais rápido na chegada a Águeda, ao cumprir os 176,3 quilómetros desde Oliveira do Hospital em 4:14.46 horas, impondo-se ao venezuelano Leangel Linarez (Miranda-Mortágua) e ao italiano Riccardo Minali (Nippo Delko Provence), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Amaro Antunes foi nono na tirada e manteve a vantagem de 13 segundos sobre Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), que permanece no segundo lugar da classificação geral, e de 1.13 minutos sobre o espanhol e seu companheiro de equipa Gustavo Veloso, terceiro.

O jornalista Paulo Vidal faz o resumo do que se passou nesta quinta etapa da Volta a Portugal.

No sábado, a sexta etapa da Volta a Portugal vai ligar Caldas da Rainha a Torres Vedras, numa distância de 155 quilómetros, com um prémio de montanha de quarta categoria, no início do percurso.

Classificação da quinta etapa:



1. Daniel McLay, GB (Arkéa-Samsic), 04:14.46 horas.



(média: 41,520 km/h).



2. Leangel Linarez, Ven (Miranda-Mortágua), m.t.



3. Riccaro Minali, Ita (Nippo Delko Provence), m.t.



4. Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO), m.t.



5. Daniel Freitas, Por (Miranda-Mortágua), m.t.



6. David González, Esp (Caja Rural), m.t.



7. Rafael Silva, Por (Efapel), m.t.



8. César Martingil, Por (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), m.t.



9. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), m.t.



10. Delio Fernández, Esp (Nippo Delko Provence), m.t.



11. Carlos Canal, Esp (Burgos BH), m.t.



12. Gustavo Veloso, Esp (W52-FC Porto), m.t.



13. André Ramalho, Por (LA Alumínios-LA Sport), m.t.



14. António Carvalho, Por (Efapel), m.t.



15. João Matias, Por (Aviludo-Louletano), m.t.



16. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), m.t.



17. Frederico Figueiredo, Por (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), m.t.



(…)



19. João Benta, Por (Rádio Popular-Boavista), m.t.



23. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), m.t.



24. Joni Brandão, Por (Efapel), m.t.



29. Ricardo Vilela, Por (Burgos BH), m.t.



30. Vicente García de Mateos, Esp (Aviludo-Louletano), m.t.



32. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), m.t.



Classificação geral, após a quinta etapa:



1. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 21:48.03 horas.



2. Frederico Figueiredo, Por (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 13 segundos.



3. Gustavo Veloso, Esp (W52-FC Porto), a 01.13 minutos.



4. João Benta, Por (Rádio Popular-Boavista), a 01.27.



5. Joni Brandão, Por (Efapel), a 01.37.



6. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), a 02.00.



7. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 02.15.



8. António Carvalho, Por (Efapel), m.t.



9. Delio Fernández, Esp (Nippo Delko Provence), a 02.31.



10. Cristian Rodríguez, Esp (Caja Rural), a 02.43.



11. Luís Fernandes, Por (Rádio Popular-Boavista), a 03.05.



12. Daniel Freitas, Por (Miranda-Mortágua), a 04.23.



13. Ricardo Vilela, Por (Burgos BH), a 04.58.



14. Keegan Swirbul, EUA (Rally Cycling), a 05.32 minutos.



15. José Manuel Díaz, Esp (Nippo Delko Provence), a 05.36.



16. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), a 05.37.



17. Vicente García de Mateos, Esp (Aviludo-Louletano), a 06.13.



Classificação geral por equipas:



1. W52-FC Porto, Por, 65:26.51 horas.



2. Rádio Popular-Boavista, Por, a 06.41 minutos.



3. Efapel, Por, a 09.40.



Classificação da montanha:



1. Hugo Nunes, Por (Rádio Popular-Boavista), 55.



2. Frederico Figueiredo, Por (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), 33.



3. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 28.



Classificação por pontos:



1. Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO), 107 pontos.



2. Daniel McLay, GB (Arkéa-Samsic), 72.



3. Leangel Linarez, Ven (Miranda-Mortágua), 60.



Classificação da juventude:



1. Simon Carr, GB (Nippo Delko Provence).



2. Pedro Miguel Lopes, Por (Kelly-Simoldes-UDO).



3. Matis Louvel, Fra (Arkéa-Samsic).