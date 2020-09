Mealhada recebe provas internacionais de futsal e hóquei em 2021

Além do Campeonato do Mundo de Futsal Virtus, organizado pela Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI), aquele município do distrito de Aveiro acolherá o Campeonato da Europa Feminino de Hóquei em Patins e o Campeonato Europeu de Clubes Femininos Sub17 da mesma modalidade.



Em comunicado, a autarquia presidida por Rui Marqueiro realça que se trata de “eventos desportivos com grande impacto na economia local”.



“A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de executivo municipal, alguns subsídios que viabilizam a realização de diversas provas desportivas mundiais no concelho”, adianta.



O Campeonato do Mundo de Futsal Virtus, que decorrerá de 17 a 25 de setembro, foi contemplado com um subsídio de 20 mil euros.



“Este evento, realizado pela ANDDI, é de âmbito mundial, o que significa que estarão no município ao longo de uma semana várias seleções internacionais e mais de uma centena de atletas, gerando impactos positivos na economia local”, segundo a nota.



Também a Federação de Patinagem de Portugal “mantém a intenção de realizar” na Mealhada o Campeonato da Europa Feminino e o Europeu de Clubes Femininos Sub17 de Hóquei em Patins, o que levou a autarquia a aprovar um "apoio global" de 25 mil euros para viabilizar a sua concretização no concelho.