Medvedev conquista torneio de Doha ao vencer Murray na final

Depois da eliminação precoce no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, Medvedev superou, em uma hora e 47 minutos, Murray, na sua 71.ª final, a primeira desde junho de 2022, quando foi batido em Estugarda, na Alemanha, pelo italiano Matteo Berrettini.



Medvedev, de 27 anos, somou o seu 17.º título, o segundo do ano, depois do triunfo em Roterdão, na semana passada.