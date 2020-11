Medvedev vence final épica

Na O2 Arena de Londres, o número quatro mundial conseguiu uma reviravolta na final, vencendo Thiem, terceiro do ‘ranking’ ATP, com os parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 43 minutos.



O russo, de 24 anos, que ganhou todos os encontros que disputou esta semana na competição que reúne os oito melhores tenistas da época, sucedeu ao grego Stefanos Tsitsipas no palmarés do torneio, que teve seis vencedores diferentes nos últimos seis anos.