Meeke substitui Breen na Hyundai Portugal

”, lê-se no comunicado da equipa, agora divulgado.Craig Breen tinha sido contratado para disputar o Campeonato de Portugal em 2023 com a Hyundai Portugal, mas faleceu no passado dia 13, num acidente quando efetuava um teste de preparação do Rali da Croácia, quarta prova do Campeonato do Mundo.”, explicou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.O piloto irlandês, que em 2016 venceu o Rali de Portugal aos comandos de um Citroën DS3, revela que demorou a aceitar o convite para disputar o resto do campeonato português.”, sublinhou Kris Meeke.O irlandês junta-se, assim, a Ricardo Teodósio na equipa da Hyundai Portugal, estreando-se no Rali Terras D’Aboboreira, em Amarante, terceira prova do CPR.Meeke soma cinco vitórias no Campeonato do Mundo (WRC), tendo vencido na Argentina (2015), Portugal (2016), Finlândia (2016), México (2017) e Catalunha (2017).O Rali Terras D’Aboboreira tem 94 inscritos de 12 nacionalidades diferentes. Entre eles estão quatro pilotos que habitualmente competem no WRC2: Alejandro Cachon (Citroen C3 Rally2), Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2 Evo), Marco Bulacia (Skoda Fabia R5) e Rakan Al Rashed (Skoda Fabia R5 Rally2).