"Meias" da Taça de andebol já são conhecidas

O Sporting, detentor e recordista do troféu, que venceu pela 17.ª vez na última época com um triunfo por 30-29 frente ao Marítimo, no Funchal, discute com o Belenenses o acesso à final da prova agendada para o Pavilhão Multiusos de Viseu.Apesar da diferença entre ambos os conjuntos, uma vez que o Sporting luta com o FC Porto pelo título nacional e o Belenenses disputa a fase final intermédia, os "azuis" de Belém já conquistaram o troféu por quatros vezes, nas décadas de 1970 e 1980.





Duelo nortenho



O FC Porto, que já ergueu o troféu por nove vezes, a última das quais na época de 2020/21, em 2021/22 perdeu para o Sporting, num jogo decidido após dois prolongamentos, e foi finalista em 11, defronta o Póvoa na outra meia-final.



Tal como o Belenenses, o Póvoa disputa a fase intermédia do campeonato nacional e a diferença de andamento para o FC Porto, que está a dois pontos do líder Sporting na luta pelo título, é significativa.



O FC Porto deixou pelo caminho o Boa Hora FC (29-31), que milita na Divisão de Honra, o Águas Santas (46-21) e o Benfica (37-39), este último em jogo dos quartos de final e decidido no prolongamento.



O Póvoa chega à "final four" depois de ter vencido duas equipas de divisões inferiores – Gondomar Cultural (19-29) e AD Carvalhos Sernox (18-36) – e, nos quartos de final, o Vitória de Guimarães (28-31).