Meio milhão de euros para reabilitar infraestruturas desportivas em Coimbra

Os contratos de apoio financeiro, assinados ao abrigo do Regulamento Municipal de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas para 2021, foram formalizados com a Associação Cristã da Mocidade de Coimbra, Centro Popular dos Trabalhadores do Sobral de Ceira, Sanjoanense Atlético Clube, Casa do Povo de Ceira, Associação Sócio-Cultural de Recreio e Desporto dos Pereiros, Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, Centro Social de Marmeleira, Clube União 1919, Clube de Futebol de Santa Clara e Sporting Clube Ribeirense.



Os apoios financeiros agora formalizados incidem sobre requalificação dos espaços de prática desportiva e espaços de apoio, requalificação do piso de pavilhões gimnodesportivos, cobertura de espaços polivalentes, reparações diversas, substituição de um telhado em fibrocimento ou a criação de uma zona de lançamento de peso, dardo, disco e martelo, entre outras intervenções.



Em comunicado, a autarquia de Coimbra adianta que o investimento de meio milhão de euros assinado com as dez instituições soma a cerca de um milhão de euros e 22 associações ou clubes desportivos do concelho apoiados em 2019 e 2020, “estando 20 destas empreitadas já concluídas”, anunciou o presidente da Câmara Municipal, Manuel Machado.



É o caso, entre outras, das obras de melhoramento no pavilhão desportivo da União Desportiva e Recreativa de Cernache, nas instalações do Centro Cultural e Recreativo Valonguense, das ‘boxes’ do Centro Hípico de Coimbra, do Clube de Ténis de Coimbra, do Centro Norton de Matos e da cobertura do pavilhão do Olivais Futebol Clube, “todas financiadas pelo orçamento da Câmara”, refere o comunicado.



Na sessão de assinatura dos contratos-programa, o presidente do município, Manuel Machado, citado na nota, evidenciou o trabalho dos clubes e da autarquia, “mesmo em tempo de pandemia” de covid-19, sublinhando que a relação de “transparência” e de “confiança recíproca” permite aplicar “com bons préstimos” o dinheiro público.



No comunicado, a autarquia lembra que tem “requalificado e criado novas infraestruturas desportivas municipais”, apontando como exemplos a “reabilitada” pista municipal de atletismo de Coimbra, a nova pista municipal de BMX, o pavilhão Mário Mexia, “que recebeu novas tabelas para basquetebol e verá o piso requalificado brevemente”, e o Centro Olímpico de Piscinas Municipais, “que recebeu novos blocos de lançamento”.



A nota acrescenta que estão ainda em curso projetos para a reabilitação da piscina municipal de Celas e do campo municipal da Arregaça, para além da construção de um Centro Desportivo Integrado para ginástica, um novo parque municipal de skate e a rede de ciclovias da cidade.