Melanie Santos e Maria Tomé em teste para Paris2024

Melanie Santos demorou 1:58.47 horas para concluir a prova, disputada em formato olímpico (1.500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida), enquanto Maria Tomé necessitou de mais cerca de um minuto, terminando com o tempo de 1:59.54.Beth Potter impôs-se em 1:51.40 horas, batendo no sprint final, por seis segundos, a francesa Cassandre Beaugrand, enquanto a alemã Linda Lindem terminou no terceiro lugar, a 19 segundos da vencedora.A prova de teste de triatlo de Paris2024 realizou-se a menos de um ano do início dos Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura está marcada para 26 de julho de 2024, num percurso semelhante ao que será utilizado no mais importante evento desportivo mundial.