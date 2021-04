Melanie Santos em 12.º lugar na Taça Europeia de triatlo de Melilla

Melanie cumpriu o combinado de natação, ciclismo e corrida em 58.54 minutos, a 1.47 minutos da vencedora, a francesa Beaugrand, que se impôs à italiana Angélica Olmo por 18 segundos e à também gaulesa Leonie Periault por 20 segundos.



Em prova com 65 atletas a chegar ao fim, Madalena Amaral Almeida foi 38.ª, ao concluir o seu desafio em 1:01.44 horas, a 4.37 da primeira.



No setor masculino, Alexandre Nobre foi 29.º, com 51.26 minutos, em competição ganha pelo francês Léo Bergere em 49.06, batendo o compatriota Dorian Coninx por 10 segundos e o israelita Shachar Sagiv por 11.