Melanie Santos ficou a dois segundos da vitória na Taça da Europa de Quarteira de triatlo

Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 20:38 | Outras Modalidades

"Estou bastante satisfeita. Claro que o ouro sabia melhor, ainda por cima em casa. Mas paguei a fatura de ter arriscado no setor do ciclismo. Estou contente por ter tirado boas sensações e vou continuar a trabalhar", disse a triatleta portuguesa, 37.ª do 'ranking' mundial, no final da prova.



A portuguesa foi uma das figuras da prova e esteve quase sempre no grupo da frente, a partir dos 1.500 metros do setor de natação, de onde saiu acompanhada por duas espanholas e pela compatriota Helena Carvalho.



No setor de ciclismo, Melanie Santos tentou a fuga, com a espanhola Anna Godoy Contreras e a frança Mathilde Gautier, mas o grupo perseguidor anulou a tentativa na quarta das seis voltas ao circuito de 40 quilómetros na cidade quarteirense.



"A natação estava com muitas ondas, foi muito dura, era cada uma por si. No ciclismo, tentámos uma fuga, mas éramos poucas e não conseguimos. Na corrida, paguei um bocado a fatura dessa tentativa", comentou Melanie Santos.



A portuguesa continuou na frente no último setor, na companhia da francesa Sandra Dodet, mas depois surgiu Julie Derron, que nos metros finais do percurso de 10 quilómetros no Calçadão de Quarteira foi mais forte no 'sprint' a três e concluiu com um tempo de 02:07.56 horas, menos dois segundos do que a triatleta lusa.



"Foi uma corrida muito tática, entre mim e a (Sandra) Dodet, até que surgiu a Julie (Derron). Na parte final, houve vários ataques de parte a parte, mas a suíça levou a melhor", descreveu a segunda classificada.



Quanto às outras portuguesas, finalizaram a prova de Quarteira Madalena Almeida (14.ª), Andreia Ferrum (19.ª), Helena Carvalho (20.ª), Liliana Alexandre (23.ª), Ana Ramos (28.ª) e Raquel Rocha (29.ª).



Na prova masculina, a participação dos atletas portugueses foi mais apagada, também devido à ausência de João Pereira e João Silva, os dois melhores lusos da atualidade.



André Dias, com uma prova de trás para a frente, acabou por ser o melhor português, no 18.º lugar, com um tempo de 01:55.19 horas, a 5.19 minutos do vencedor, o francês Dorian Coninx.



"Para mim, foi muito positivo. É o meu melhor resultado de sempre numa prova internacional. Depois de um mau começo na natação, resguardei-me no ciclismo para atacar na corrida. Dei o máximo e consegui um resultado muito positivo", disse o atleta português, que no 'ranking' mundial ocupa o 553.º lugar.



Alexandre Nobre (20.º), Miguel Arraiolos (21.º), Gil Maia (23.º), David Luís (26.º), Pedro Afonso Gaspar (37.º), Miguel Fortunato (44.º), Luís Lopes (45.º) também concluíram a prova algarvia.







Classificações:



- Masculinos



1.º, Dorian Coninx (França), 01:50.00 horas;



2.º, Léo Bergere (França), 01:50.45;



3.º, Casper Stornes (Noruega), 01:50.53;



4.º, Antonio Serrat (Espanha), 01:51.57;



5.º, Kevin Viñuela (Espanha), 01:52.44;







- Femininos



1.ª, Julie Derron (Suíça), 02:07.56 horas;



2.ª, Melanie Santos (Portugal), 02:07.58;



3.ª, Sandra Dodet (França), 02:08.00;



4.ª, Romana Gajdo?ová (Eslováquia), 02:08.08;



5.ª, Sara Papais (Itália), 02:08.29.