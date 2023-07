Melo Gouveia em quinto lugar no Euram Bank Open de golfe

Na quarta e última volta ao campo GC Adamstal, em Ramsau am Dachstein, Melo Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, duas abaixo do par do campo, fruto de um `eagle` (duas pancadas abaixo do par do buraco), quatro `birdies` (uma abaixo) e quatro `bogeys` (uma acima).

O golfista português, de 28 anos, terminou a prova do circuito secundário com um total de 269 golpes, 11 abaixo do par do campo, em igualdade com o inglês Sam Hutsby e o francês Romain Wattel, e com mais sete do que Jarvis (262).

Além de Melo Gouveia, que obteve o melhor resultado nesta temporada, o torneio austríaco contou com a participação de mais dois golfistas portugueses, Tomás Bessa e Vítor Lopes, que não conseguiram passar o `cut`, na sexta-feira.