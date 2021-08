Melo Gouveia sobe ao `top 10` e Bessa também progride em torneio na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia ascendeu hoje ao 'top-10' do Made in Esbjerg Challenge – Presented by FREJA & TotalEnergies, que está a decorrer no traçado do Esbjerg Golfklub, onde Tomás Bessa também progrediu na classificação.