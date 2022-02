Melo Gouveia sólido e de olho na liderança no Ras Al Khaimah Classic em golfe

Pela segunda semana consecutiva, os jogadores do DP World Tour regressaram ao traçado de Par 72 do Al Hamra GC e, depois de ter falhado o `cut` no Ras Al Khaimah Championship, Melo Gouveia entrou hoje ao ataque, concluindo a primeira volta com 65 pancadas, sete abaixo.

O jogador da Quinta do Lago, de 30 anos, chegou mesmo a liderar a prova, graças a oito `birdies` (uma abaixo), nos buracos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 e 17, contra apenas um `bogey` (uma acima), no 10, mas Ryan Fox conseguiu melhor e, com 63 `shots`, nove abaixo, assumiu o comando da prova, deixando o português isolado na segunda posição.

"Foi uma volta bastante sólida. `Drivei` bem, dei bons `shots` ao `green` e `patei` bem. Hoje não há muito a dizer", disse o golfista português à agência Lusa, revelando já estar recuperado da lesão nas costas e a jogar "sem limitações."

Sendo o mesmo percurso onde há uma semana falhou o apuramento para as últimas duas voltas, Ricardo Melo Gouveia reconhece que "um pouco mais de treino e algum descanso ajudou" no bom desempenho de hoje.

"[Estar na frente] É uma pressão adicional, mas sabe bem", assume.

Já Ricardo Santos, o outro representante nacional a disputar o quarto torneio do ano do DP World Tour, fechou a ronda inaugural no Par do campo, na sequência de uma exibição mais inconsistente, pautada por cinco `birdies`, nos buracos 2, 5, 7, 17 e 18, três `bogeys`, no 9, 12 e 15, e um `duplo-bogey` (duas acima), no 8.

Depois do 47.º lugar conquistado na semana passada, o profissional algarvio ocupa hoje a 84.ª posição do `leaderboard` e está a dois `shots` do `cut` provisório.