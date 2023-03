"Menina prodígio" Caitlin Simmers vence em Peniche

Na final da etapa portuguesa do circuito mundial de surf, frente a frente as norte-americanas Courtney Conlogue e Caitlin Simmers.A final da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorreu na Praia de Supertubos, em Peniche, contava com Courtney Conlogue, que já venceu duas vezes (2015 e 2016) a etapa portuguesa do circuito principal quando se realizava a prova feminina em Cascais.





Na final, Caitlin Simmers marcou 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) de Courtney Conlogue.