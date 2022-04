Miami Heat abrem `play-offs` da NBA com triunfo claro sobre Atlanta Hawks

Os anfitriões foram melhores nos primeiros três períodos (23-17, 36-23 e 27-20), entrando para o quarto com uma confortável vantagem de 26 pontos (86-60), que os forasteiros, ‘carrascos’ dos Cleveland Cavaliers no ‘play-in’, nunca colocaram em causa.



O suplente Duncan Robinson, com 27 pontos, alicerçado num ‘festival’ de oito ‘triplos’, em nove tentados, destacou-se nos Heat, juntamente com Jimmy Butler, autor de 21 pontos, seis ressaltos, quatro assistências e três roubos de bola.



Nos locais, destaque ainda para os 16 pontos e cinco ressaltos de PJ Tucker, o ‘especialista’ defensivo, e os 10 pontos e nove assistências de Kyle Lowry.



Por seu lado, Trae Young, a grande ‘estrela’ dos Hawks, viveu uma jornada de grande desinspiração, ao acertar um mísero ‘tiro’ de campo, em 12 tentados, para um total de oito pontos, aos quais acrescentou seis ressaltos e quatro assistências.



O italiano Danilo Gallinari, com 17 pontos e cinco ressaltos, e De’Andre Hunter, com 14 pontos, foram os únicos jogadores dos Hawks que superaram a dezena de pontos.



A eliminatória entre Heat e Hawks, que se disputa, como todas as outras, à melhor de sete encontros, prossegue na terça-feira, com o segundo jogo, de novo na FTX Arena, em Miami.