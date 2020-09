Miami Heat vencem Boston Celtics e ficam a uma vitória da final da NBA

Miami Heat vencem Boston Celtics e ficam a uma vitória da final da NBA



Orlando, Estados Unidos, 24 set 2020 (Lusa) - Os Miami Heat ficaram a um triunfo de alcançarem a final da liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de derrotarem os Boston Celtics, por 112-109, na quarta-feira.



Os Heat asseguraram uma vantagem de 3-1 na final da Conferência Este, muito graças à grande exibição de Tyler Herro, de apenas 20 anos, que conseguiu 37 pontos, o máximo de um 'rookie' da equipa de Miami nos 'play-offs', batendo o recorde que era de Dwyane Wade (27).



Os 37 pontos de Herro, que saiu do banco, foram a sexta melhor marca de um 'rookie' em finais de Conferência e a segunda melhor de um jogador com 20 anos ou menos, apenas superada pelos 42 de Magic Johnson em 1980.



No seu primeiro ano na NBA, Herro está a ter uma fase final de enorme qualidade e marcou pelo menos uma dezena de pontos nos seus primeiros 13 encontros nos 'play-offs', algo que apenas Elgin Baylor (1959) e Alvan Adams (1976) tinham conseguido.



Além de Herro, também tiveram boas prestações Jimmy Buttler (24 pontos), Goran Dragic (22) e Bam Adebayo (20).



Jayson Tatum, com todos os seus 28 pontos na segunda parte, ajudou os Celtics a recuperarem de uma desvantagem de dois dígitos e colocarem-se na frente do marcador, mas não impediu o desaire.



A história está agora do lado dos Heat, campeões em 2006, 2012 e 2013, que nas anteriores 11 ocasiões em que estiveram a vencer por 3-1 nos 'play-offs' nunca foram eliminados.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 17, mas que não chegam a uma final há 10 anos, conseguiram por duas vezes recuperar de desvantagens de 3-1, nos longínquos anos de 1958 e 1981, ambas frente aos Philadelphia 76ers.



O quinto jogo da final da Conferência Este joga-se na sexta-feira.