Michael Valgren volta a vencer na Coppa Sabatini, Rúben Guerreiro 10.º

O dinamarquês Michael Valgren (Education First-Nippo) venceu hoje a Coppa Sabatini em bicicleta, um dia depois do triunfo na Volta à Toscana, com Rúben Guerreiro, seu colega de equipa, em 10.º.