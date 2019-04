Mick Schumacher completa primeira sessão de testes na Fórmula 1

Comentários 02 Abr, 2019, 18:08 | Outras Modalidades

O jovem, de 20 anos, marcou hoje o segundo tempo da sessão, com 1.29,976 minutos, atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull), que efetuou 1.29,379 como melhor volta.



Mick Schumacher, que foi campeão europeu de Fórmula 3 em 2018 pela Prema Racing, estreou-se na vertente de Fórmula 2 no passado fim de semana, posicionando-se no oitavo lugar, na primeira de 12 corridas que compõem o campeonato.