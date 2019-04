Miguel Albuquerque diz que vitórias do Sporting levam a investimento justo

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 21:17 | Outras Modalidades

"Temos de olhar para as modalidades não como algo que consome recursos, mas algo que aporta muito valor ao clube. As modalidades são catalisadoras daquilo que é o fervor e a paixão desportiva. Temos de deixar de pensar no investimento feito, só estou preocupado em ganhar, e quando ganhamos o dinheiro é certamente bem investido", afirmou.



Na sessão de encerramento da Sporting Summit, cimeira de modalidades organizada pelos ‘leões’, Miguel Albuquerque demonstrou a sua satisfação pela "partilha importante de conhecimento" e espera que o evento "perdure durante muito tempo".



"Trabalhamos diariamente para amanhã sermos melhores do que hoje. Se vamos ganhar sempre, não sei. A única certeza que tenho é a de que vamos continuar a ganhar mais vezes. A forma profissional como fazemos as coisas leva-me a crer que o Sporting está no caminho certo", afirmou sobre o futuro do clube.



O presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, também marcou presença no encerramento da cimeira e congratulou o Sporting por uma "iniciativa que ajudará a acrescentar valor e conhecimento ao desporto".



"Somos um país que discute muito os resultados desportivos, mas pouco fala dos processos organizacionais, de rentabilização e de liderança no desporto. É um motivo de satisfação ver o Sporting preocupado com o futuro e com o saber", referiu.



A Sporting Summit decorreu entre 11 e 13 de abril, no Estádio José Alvalade, no Pavilhão João Rocha e no Mulidesportivo, e contou com oradores pertencentes às diversas modalidades do clube.