Miguel Ángel López vence Volta à Andaluzia em última etapa ganha por Ethan Hayter

Hayter, que já tinha vencido a segunda etapa e chegou a Espanha de um segundo lugar final na Volta ao Algarve, cumpriu os 107 quilómetros entre Vera e Pulpí em 2:27.12 horas, acabando no sétimo posto da geral final.



López foi quarto na tirada, com o mesmo tempo do vencedor, e garantiu o triunfo, com 20 segundos de margem para o holandês Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), segundo, e 1.10 minutos para o espanhol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro.



O único português em prova, Rui Oliveira (UAE Emirates), acabou no 104.º lugar final, após passar grande parte dos dias nas fugas do dia a amealhar pontos para a classificação da montanha, que chegou a liderar, mas acabou por perder para o espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel Euskadi).