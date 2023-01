Miguel Ángel López vence Volta a San Juan

Recentemente despedido da Astana, por estar alegadamente ligado ao caso de tráfico de substâncias ilícitas centrada no médico espanhol Marcos Maynar, "Superman" López assinou pela nova equipa e na Volta a San Juan subiu à liderança na quinta etapa, que manteve até ao final, depois de um ataque na etapa rainha.O colombiano superiorizou-se ao italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo a 30 segundos, e ao seu compatriota Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), que terminou em terceiro a 44 segundos.Na última etapa, num percurso de 112 quilómetros com início e fim em San Juan, foi o australiano Sam Welsford (DSM) a vencer, repetindo o triunfo consecutivo no sábado, batendo o neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) e o italiano Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), segundo e terceiro, respetivamente.O português Carlos Salgueiro, 31.º com o mesmo tempo do vencedor, foi o melhor elemento da AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense na etapa, enquanto na geral foi espanhol Délio Fernández o mais bem posicionado, com o 52.º posto, a 18.32 minutos.