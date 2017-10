Miguel Arraiolos em 26º na Taça do Mundo

Mário Aleixo - RTP 09 Out, 2017, 07:35 / atualizado em 09 Out, 2017, 07:35 | Outras Modalidades

Alexandre Nobre, o outro triatleta português presente numa das últimas grandes competições de 2017, terminou no 31º posto, alguns "furos" atrás do olímpico Miguel Arraiolos.



O belga Marten Van Riel e o norte-americano Kevin McDowell, que cortaram a meta na segunda e terceira posições, respetivamente, ladearam o mexicano Rodrigo Gonzalez no pódio.

João Pereira desiste em Melilla

O olímpico João Pereira desistiu na prova final da Taça da Europa de triatlo de Melilla, não chegando a concluir o segmento de bicicleta, após ter passado em terceiro no de natação.



A prova de Melilla (cidade espanhola em Marrocos) não impediu que João Pereira ficasse no pódio final da Taça da Europa, ocupando o terceiro lugar do pódio atrás do espanhol Uxío Abuín e do azeri Rostislav Pevtsov.



Em Melilla, venceu o belga Jelle Geens.



Pedro Gaspar, em 19º, foi o melhor português na classificação final.