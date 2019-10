Miguel Blanco está na terceira ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal

Miguel Blanco logrou a qualificação para a terceira ronda da penúltima etapa do circuito mundial, no segundo dia de competição em Peniche.

O atual campeão nacional entrou na primeira bateria da ronda de repescagem, sendo batido apenas no final pelo australiano Owen Wright, que terminou com 10.96 pontos (5.83 + 5.13). Blanco fez 9.87 (5.50 + 4.37), enquanto o neozelandês Ricardo Christie fechou no terceiro lugar (6.60).







Blanco, de 23 anos, somou 9,87 pontos.



"Tentei meter um 'score' cedo e o 5,50, no início, deu-me mais conforto na bateria. O mar está difícil, o vento norte ainda não entrou. Mas estou a sentir-me bem e pronto para a próxima ronda", disse aos jornalistas Miguel Blanco, no final da bateria.





Miguel Blanco junta-se a Vasco Ribeiro que tinha alcançado o apuramento direto na quinta-feira.







Competição feminina





A ação desta sexta-feira na Praia dos Supertubos arrancou com a ronda de eliminação da prova feminina, com a norte-americana Lakey Peterson (número dois do mundo) a garantir um lugar na próxima fase, depois de ter sido surpreendentemente relegada para a repescagem na quinta-feira.



Ao passar em primeiro na bateria, com 12,67 pontos, batendo a australiana Keely Andrew (6,33) e a havaiana Alana Blanchard (5,34), que era convidada da WSL, Lakey Peterson mantém viva a luta pelo título mundial, tentando encurtar distâncias para a havaiana Carissa Moore, que é a líder do quadro feminino.



A segunda bateria da ronda de eliminação feminina não se realizou, devido a lesão da havaiana Malia Manuel, que a forçou a desistir da prova de Peniche, pelo que as suas adversárias, a brasileira Tatiana Weston-Webb e a neozelandesa Paige Hareb, asseguraram a passagem à próxima fase.