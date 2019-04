Miguel Gaspar melhor português na primeira volta do Open da Turquia em golfe

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 19:01 | Outras Modalidades

Miguel Gaspar cumpriu os 18 buracos em 69 pancadas, três abaixo do par do campo, o que o coloca no grupo dos 40.º classificados, com mais sete pancadas do que o italiano Francesco Laporta, que comanda com 62 pancadas, menos duas do que o segundo classificado, o holandês Darius van Driel.



Dos restantes portugueses, João Carlota e José-Filipe Lima fecharam a ronda integrados no grupo dos classificados no 122.º lugar, com 74 pancadas (duas acima), enquanto Ricardo Santos efetuou mais uma e está no grupo dos 131.º classificados.