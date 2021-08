Miguel Nunes lidera Rali Vinho Madeira marcado pela chuva e pelo nevoeiro

Apesar das condições adversas que se fizeram sentir ao longo do dia, com chuva e nevoeiro, Miguel Nunes (Skoda Fabia R5 Evo) dominou toda a primeira secção da etapa, compsta pelos troços cronometrados de Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Santana.

O madeirense venceu as quatro classificativas, disputadas na parte da manhã, que terminou com uma vantagem de 18,3 segundos sobre o segundo classificado, o conterrâneo Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5 Evo).

Nas quatro classificativas da tarde, a vitória foi para Alexandre Camacho, que relançou a competição, mas, apesar do empate em número de provas especiais, Miguel Nunes lidera com uma vantagem de 11,3 segundos.

Bruno Magalhães, o piloto de fora da região com mais participações na prova (19), com um Hyundai I20 R5, terminou em terceiro lugar, com uma diferença de 24,1 do primeiro classificado. O piloto português pode passar a ser recordista absoluto, se vencer esta edição, subindo para cinco o número de conquistas.

O recorde de vitórias pertence a Américo Nunes, Andrea Aghini, Giandomenico Basso e Bruno Magalhães, que levantaram o troféu da prova madeirense em quatro ocasiões.

O madeirense Alexandre Camacho já venceu a prova três vezes, podendo entrar no atual lote de recordistas de vitórias da competição insular.

O RVM, que realiza este ano a 62.ª edição, é igualmente a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Para esta competição, os melhores classificados foram Bruno Magalhães, que detém uma vantagem de 11,1 segundos para José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), e 13,5 para Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo), terceiro nesta classificação.

A prova, que desde 1959 é promovida pelo Club Sports da Madeira, regressa à estrada no sábado, com provas em Câmara de Lobos, Ponta de Sol, Ponta de Pargo e Rosário, com início marcado para as 10:11.