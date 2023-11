Miguel Oliveira 19.º nos treinos do GP da Malásia

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta em 1.59,150 minutos, terminando a 1,327 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que deixou o compatriota Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 0,174 segundos, e o australiano Jack Miller (KTM) em terceiro, a 0,409.Alex Márquez, da equipa privada Gresini, dominou a sessão, apesar de ter sofrido três quedas, sem consequências físicas para os pilotos.Para fazer face aos problemas de sobreaquecimento sentidos na prova anterior, na Tailândia, a Aprilia instalou condutas de ar maiores, dirigidas aos pilotos, de forma a tentar mantê-los mais frescos nas condições de calor e humidade sentidas na Malásia.O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), da equipa oficial, viu, também, a sua mota incendiar-se ainda na primeira sessão de treinos livres após ter sofrido uma queda, sem consequências físicas.Nessa primeira sessão do dia, o mais rápido foi Jorge Martin, com Miguel Oliveira na 12.ª posição.O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato à partida desta prova, com mais 13 pontos do que Jorge Martin, foi 15.º na primeira sessão e oitavo nos treinos cronometrados, o que lhe vale a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2), no sábado.Já Miguel Oliveira, que ficou fora dos 10 primeiros lugares dos treinos cronometrados, terá de passar pela Q1.Para além da qualificação, no sábado disputa-se ainda a corrida sprint.