Miguel Oliveira a 32 milésimos da "pole position" na República Checa

05 Ago, 2017

Oliveira vai arrancar da primeira linha da grelha de partida, depois de ter efetuado a sua melhor volta ao circuito de Brno em 2.02,643 minutos, apenas mais 32 milésimos do que o italiano Mattia Pasini (Kalex), detentor da 'pole position' para a corrida de domingo, com 2.02,611.



Pasini e Oliveira terão a companhia na primeira linha do italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder destacado do campeonato -- no qual o português é terceiro classificado, com menos 57 pontos -, que hoje obteve o terceiro melhor registo, a 50 milésimos do compatriota.



Em MotoGP, o espanhol Marc Marquez (Honda), líder do Mundial da categoria rainha, vai partir da 'pole position', depois de hoje ter estabelecido a melhor marca, com 1.54,981 minutos, à frente do italiano Valentino Rossi (Yamaha) e do compatriota Dani Pedrosa (Honda)



O argentino Gabriel Rodrigo (KTM) foi o mais veloz na qualificação de Moto3, com o tempo de 2.08,571 minutos, impondo-se ao italiano Romano Fenati (Honda) e ao espanhol Juanfran Guevara (KTM), que registaram a segundo e terceira melhor marcas.