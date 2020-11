Miguel Oliveira agradece “injeção de motivação” à chegada a Portimão

Na conferência de imprensa desta tarde, no Autódromo Internacional do Algarve, que serviu de antevisão à última prova da temporada e à qual a Agência Lusa assistiu, o piloto de Almada foi apanhado desprevenido pela manifestação de apoio.



"Inesperadamente, nas bombas de gasolina e à entrada da autoestrada, vi que vários motards me seguiam. Foi muito bom. Pus algumas músicas relacionadas com motas muito alto e abri as janelas. Foi uma injeção de motivação muito boa", explicou o piloto da equipa Tech3.



Miguel Oliveira, um dos sete pilotos presentes na conferência - juntamente com os espanhóis Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargaró (KTM), os italianos Franco Morbidelli (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati), o australiano Jack Miller (Ducati) e o britânico Cal Crutchlow (Honda), lamentou, ainda, a ausência de público nas bancadas.



"Estou muito feliz e excitado por correr em casa após sete anos depois do último GP, no Estoril. É especial, sobretudo por ser a última corrida da temporada, estarem todos mais relaxados e podermos desfrutar da prova", sublinhou o piloto de Almada.



Miguel Oliveira referiu que esta "é uma pista diferente" daquilo a que os pilotos estão habituados a encontrar "por todo o mundo".



"Espero que possamos ter um bom desempenho", frisou Oliveira.



Por outro lado, o piloto da equipa Tech3 falou da tristeza que sente por abandonar a formação onde esteve nas últimas duas temporadas.



"Construímos uma relação especial em duas épocas e fico triste por partir. Por outro lado, vou para a equipa de fábrica. As coisas não serão mais fáceis por isso. O Pol [Espargaró] estabeleceu o ritmo. Será um trabalho duro, mas vou aproveitar esta oportunidade para me desenvolver mais como piloto e dar resultados à KTM", prometeu o piloto de 25 anos.



Em resposta à Agência Lusa, Miguel Oliveira disse, ainda, que este fim de semana vai ser preciso "descobrir os limites" das motas num circuito desconhecido para a maioria dos pilotos.



"Teremos sessões longas de treinos livres amanhã (sexta-feira), temos de descobrir os limites e esperar um bom fim de semana", concluiu.



A fechar a conferência de imprensa, os sete pilotos presentes foram instados a nomear a sua corrida preferida, a melhor ultrapassagem da temporada, o melhor estreante, a maior surpresa e o melhor duelo.



A vitória de Miguel Oliveira no GP da Estíria, na Áustria, foi apontada como a melhor corrida pelo português e o melhor duelo a ultrapassagem por Crutchlow a Miller.



O GP de Portugal de MotoGP é a 14.ª e última corrida da temporada e vai decorrer entre sexta-feira e domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.