Miguel Oliveira "ansioso" para iniciar pré-temporada de MotoGP

"Os testes são o primeiro momento onde vou poder realmente experimentar numa situação real as minhas condições físicas e, obviamente, estou muito contente e ansioso para começar. Foi muito tempo sem andar de mota e estou ansioso para voltar a ver toda a equipa e voltar ao trabalho", explicou o piloto de Almada, citado pela sua assessoria de comunicação.



Na pista malaia de Sepang, Miguel Oliveira, que terá como colega de equipa na Tech3 o espanhol Iker Lecuona, realizará os primeiros testes, entre 07 e 09 de fevereiro.



No ano de estreia na categoria rainha, Miguel Oliveira conseguiu o 17.º lugar, com 33 pontos, numa temporada em que falhou as últimas três corridas, devido a uma lesão no ombro direito.



O português regressa às corridas no circuito de Losail, no Qatar, onde irá pilotar pela primeira vez num Grande Prémio a KTM RC16, mota que iniciou o desenvolvimento na segunda metade de 2019, pelas mãos do já retirado piloto espanhol Dani Pedrosa.



O Mundial de MotoGP arranca em 08 de março e termina em 15 de novembro, em Valência (Espanha), e terá mais uma prova do que no ano passado, num total de 20.