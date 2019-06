Miguel Oliveira aponta ao título de MotoGP em "cinco anos"

Lusa Comentários 19 Jun, 2019, 17:38 | Outras Modalidades

No decorrer de uma palestra subordinado ao tema 'A importância da medicina dentária desportiva', no Instituto de Estudos Superiores Egas Moniz, no Monte de Caparica, o também aluno do instituto disse acreditar que pode atingir esse objetivo em "menos tempo ainda" e sublinhou que será tudo uma questão de "criar e aproveitar as oportunidades".



"Para já, sei que vou continuar em MotoGP no próximo ano e, como tal, é aproveitar a oportunidade para evoluir na carreira. Quero continuar a aprender a categoria, a mota e aproveitar as minhas oportunidades para um dia chegar a uma mota com possibilidades de ganhar", apontou o piloto português.



O percurso, garantiu, "não tem sido fácil" e, por isso, o objetivo continua a ser "terminar todas as corridas" e "somar o máximo de pontos possível" para retirar o "máximo partido deste primeiro ano de aprendizagem" em MotoGP.



Além disso, ao estabelecer uma comparação entre a qualidade do material e do apoio necessários para um bom desempenho no consultório de medicina dentária e nas pistas de motociclismo, o vice-campeão em título de Moto 2 anuiu que o desempenho de toda a equipa "é importante", mas sublinhou que "jamais" aponta as falhas dos outros para "justificar insucessos".



"Sei que não tenho o melhor material possível para poder lutar por vitórias, mas também não passo a vida a apontar o dedo e a dizer que aquele tem e eu não", sublinhou o número 88 do pelotão da categoria máxima.



Já no âmbito do tema da palestra, Miguel Oliveira referiu a importância de "uma boa saúde oral para a obtenção de resultados desportivos" e também para a "imagem mediática", um fator cada vez mais importante no mundo do desporto de alta competição.



"É importante ter uma boa imagem e confesso que, desde que entrei para medicina dentária, a primeira coisa que reparo nas pessoas é no seu sorriso", admitiu o piloto português, dando o exemplo de Cristiano Ronaldo.



Miguel Oliveira lembrou, gracejando, que Ronaldo "também tinha aquele sorriso meio torto, mas acabou, ainda bem, por endireitá-lo".



Na última corrida do campeonato de Moto GP, o Grande Prémio da Catalunha, no domingo, Miguel Oliveira foi 11.º classificado e somou mais quatro pontos na classificação geral, na qual ocupa a 17.ª posição, com 12.