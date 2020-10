Miguel Oliveira aponta ao `top-5` nas próximas três corridas do Mundial de MotoGP

Em declarações à equipa Tech3, pela qual alinha na categoria rainha do campeonato do mundo de velocidade, o piloto de Almada mostrou-se "entusiasmado por correr em Le Mans", palco do Grande Prémio de França, no próximo fim de semana.



"Claro que queremos dar a volta ao resultado de Barcelona [desistência por queda] e marcar pontos, que é o mais importante", começou por explicar Oliveira, que se prepara para entrar num novo ciclo de três corridas consecutivas, duas delas em Aragão, onde está habituado a ter bons resultados.



Por isso, Miguel Oliveira frisa que o objetivo para estas três provas "é terminar todas e dentro dos cinco primeiros lugares".



Para já, segue-se o GP de França, "que é a corrida caseira para a equipa" Tech3, pelo que se sente "ainda mais motivado para conseguir um bom resultado", que acredita "poder alcançar".



"Estou mesmo satisfeito por poder voltar ao trabalho", concluiu.



Depois desta tripla jornada segue-se mais uma semana de pausa antes das três provas finais, duas em Valência e a derradeira no Algarve, em Portimão, a 25 de novembro.



Após oito corridas disputadas, Miguel Oliveira é o nono classificado do campeonato, com 59 pontos.