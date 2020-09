Miguel Oliveira arranca do 15.º lugar para o GP da Riviera de Rimini de MotoGP

Miguel Oliveira fez hoje a sua melhor volta em 1.31,841 minutos, tendo melhorado cerca de meio segundo face ao registo da semana passada neste mesmo circuito, onde se disputou o GP da São Marino, e que lhe valeu, na altura, o 12.º lugar da grelha.O piloto luso sofreu hoje duas quedas durante a terceira sessão de treinos livres, que apurou os 10 melhores para a segunda fase da qualificação (Q2), tendo mesmo de passar pelo centro médico do circuito de Misano, "para despistar eventuais lesões", explicou a responsável de comunicação da equipa Tech3, Mathilde Poncharal, à Lusa.Miguel Oliveira apresentava queixas no ombro direito, mas "após os exames, não revelou lesões, pelo que o piloto está bem", confirmou a mesma fonte.As quedas, na curva 15 do circuito italiano, impediram o piloto português de melhorar o seu registo e ir além do 16.º lugar da sessão, o que o obrigou a participar na primeira fase da qualificação (Q1).

Oliveira chegou a liderar esta fase eliminatória, da qual seriam apurados os dois mais rápidos para a Q2, mas acabaria por baixar ao quinto lugar final, que corresponde ao 15.º posto da grelha de partida, a 764 milésimos de segundo do autor da ‘pole position’, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que bateu o australiano Jack Miller (Ducati) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha).