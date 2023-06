Miguel Oliveira cai e falha acesso direto à Q2 no GP da Alemanha de MotoGP

Oliveira caiu na 10.ª curva do circuito germânico de Sachsenring, quando faltavam cerca de 15 minutos para o final da segunda de duas sessões de treinos livres, fechando o dia na 15.ª posição.



Oliveira terminou a 0,591 segundos do mais rápido desta jornada, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que deixou o espanhol Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a apenas 40 milésimos de segundo, com o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,081, apesar de dois ossos fraturados no pé direito.



Quanto ao português, que ainda recupera de uma fratura no ombro esquerdo sofrida no GP de Espanha, a 30 de abril, tinha sido o 15.º mais rápido na sessão da manhã, que ainda contou com algumas gotas de chuva, terminando com o 13.º melhor tempo na sessão da tarde, marcada por várias quedas.



A mais grave foi a que envolveu o espanhol Marc Márquez (Honda) e o francês Johann Zarco (Ducati), que obrigou à interrupção da sessão quando ainda faltavam três minutos para terminar.



Os dois tinham sido os mais rápidos da sessão da manhã.



O espanhol Raul Fernández (Aprilia), o japonês Takahaki Nakagami (Honda), o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Alex Márquez (Ducati) também também foram vítimas de queda.



No sábado disputa-se a terceira sessão de treinos livres e as duas fases da qualificação, antes da corrida sprint, marcada para a tarde.



O GP da Alemanha é a sétima prova da temporada.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi o quarto classificado, chega como líder da classificação, com mais 21 pontos do que Bezzecchi.