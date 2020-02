Miguel Oliveira "candidato muito perigoso psicologicamente" depois da lesão no ombro

Miguel Oliveira (KTM Tech3) assumiu-se hoje, durante a apresentação da KTM no Mundial de MotoGP, como um "candidato muito perigoso psicologicamente" depois da recuperação às lesões no ombro direito sofridas no final da época de 2019 do Mundial.