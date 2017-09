Miguel Oliveira com o nono tempo da qualificação em San Marino

Lusa 09 Set, 2017, 16:14 | Outras Modalidades

Oliveira efetuou 19 voltas ao circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália, e teve como melhor marca 1.37,983 minutos, ficando a 593 milésimos do italiano Mattia Pasini (Kalex), que rodou em 1.37,390 e garantiu a 'pole position'.



O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 82 pontos do líder o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que no domingo vai arrancar da segunda posição, numa corrida marcada para 11:20 (horas de Lisboa).



Oliveira poderá beneficiar da ausência do espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro classificado do Mundial com mais 14 pontos do que o português, que sofreu uma queda nos minutos finais da primeira sessão de treinos livres, na sexta-feira, e fez uma fissura mínima na bacia, mas suficiente para o impedir de correr.