Miguel Oliveira confia num bom resultado após sétimo posto na qualificação

“A qualificação foi boa. Demos um passo em frente, que era o nosso objetivo. A terceira linha da grelha é um bom lugar para começar a corrida e ainda fazer um bom resultado. Fizemos um bom trabalho até agora e estou confiante que podemos ficar bastante bem classificados no final da corrida”, disse o piloto de Almada, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.



Mandalika é um circuito novo no Mundial, que há 25 anos não visitava a Indonésia. Por isso, o piloto luso mostra-se “curioso” quanto ao desenrolar de uma corrida, que será “longa”, com 27 voltas previstas.



“Estou curioso para ver como vai ser amanhã [no domingo]. Vamos todos ter a experiência de fazer pela primeira vez 27 voltas neste circuito. Estou focado em fazer um bom arranque e, depois, ver onde nos podemos colocar durante a corrida”, frisou o piloto de 27 anos.



Já na conferência de imprensa da equipa da KTM, que decorreu depois da qualificação, o piloto luso anteviu alguns problemas com a gestão dos pneus ao longo da corrida.



“Aqui, os pneus vão sobreaquecer de qualquer forma, devido ao calor que se faz sentir. Espero recuperar algumas posições no arranque. Acho que vai ser um ritmo rápido, mas será difícil manter a consistência durante as 27 voltas”, explicou.



O piloto da KTM reconheceu que “o ritmo parece bom”, acreditando, por isso, numa boa classificação.



“Temos de esperar que a corrida venha ter connosco. O ritmo parece bom. Não sei qual o verdadeiro potencial, mas terminei todas as sessões nos 10 primeiros e acredito que na corrida também”, sublinhou Miguel Oliveira.



O corredor de Almada disse ainda que a lesão no pulso, sofrida em 2021, “já faz parte do passado”, pois está “completamente curada”.



O francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em título, vai partir da ‘pole position’, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) e o seu compatriota Johann Zarco (Ducati) a partirem ao seu lado, na primeira linha da grelha, ligeiramente à frente do italiano Enea Bastianini, que lidera o campeonato, que vai ocupar o quinto lugar.



A segunda prova do Mundial de MotoGP tem início marcado para as 15:00 locais (07:00 em Lisboa).