Miguel Oliveira confia "numa boa qualificação" em Moto2 após treinos em São Marino

O piloto português terminou a sessão de hoje no 11.º lugar e está otimista para a corrida de domingo (11:20), a contar para o Mundial de velocidade de motociclismo.



"O dia de hoje correu bastante bem. Tivemos oportunidade de testar coisas que já tínhamos experimentado em Aragão. Trabalhámos maioritariamente no ritmo de corrida", explicou o piloto da Red Bul KTM Ajo, que na sessão matinal foi o quinto mais rápido, a 0.510 segundos do líder do campeonato, Francesco Bagnaia, (Sky Racing Team VR46).



Contudo, na sessão da tarde, o piloto de Almada admitiu "algumas dificuldades com a configuração de qualificação" que experimentou na sua mota. Ainda assim, revelou que se sente "confortável com o ritmo de corrida" que conseguiu.



"Estou preparado para trabalhar amanhã (sábado) de manhã com os pneus usados, como acontecerá no final da corrida. Estou confiante que poderei fazer uma boa qualificação e conseguir um lugar nas primeiras linhas para fazer um bom início de corrida", concluiu Miguel Oliveira, que terminou a segunda sessão de treinos livres no circuito de Misano com o tempo de 1.38,425 minutos, a 0,662 segundos de Marcel Schrotter, o mais rápido do dia numa Kalex da Dynavolt Intact GP.



Em MotoGP, Andrea Dovizioso (Ducati) foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1.32,198, 0,160 segundos mais rápido do que o seu companheiro de equipa, Jorge Lorenzo. Em Moto3, Jorge Martin (Honda Grasini) liderou a sessão de trabalho.



O GP de São Marino é a 12.ª prova da temporada, depois da anulação do Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone.



No sábado disputa-se a terceira sessão de treinos livres de manhã e, à tarde, a qualificação para as corridas de domingo.



Em Moto2, Miguel Oliveira ocupa atualmente a segunda posição do campeonato, com 186 pontos, a três do líder, o italiano Francesco Bagnaia.