Miguel Oliveira "desapontado" com 14.º lugar na corrida sprint do GP do Japão

O piloto da RNF Aprilia, que partiu da 16.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,092 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que deixou na segunda posição o sul-africano Brad Binder (KTM), a 1,390 segundos, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 5,279.



“Honestamente, foi desapontante. Tinha um pouco mais de ritmo [do que na véspera] mas fiquei preso atrás do Raul [Fernandez, em Aprilia], do Augusto [Fernandez, em GasGas] e do Franco [Morbidelli, em Yamaha]. Foi preciso alguma imaginação para ultrapassar o Franco, o que não foi fácil”, começou por explicar Miguel Oliveira.



O piloto natural de Almada finalmente conseguiu desenvencilhar-se do italo-brasileiro mas contou que, “a partir daí, o ritmo baixou”.



Ainda assim, Miguel Oliveira considera que “foi uma boa preparação para [a corrida principal de] amanhã [domingo]”.



“Sabemos o que precisamos de melhorar na mota em termos de estabilidade à saída dos ganchos [curvas apertadas] para evitar derrapagens. Vamos tentar arrancar melhor. Esse será o principal objetivo para a corrida de amanhã”, concluiu o piloto português.



Com os resultados de hoje, Francesco Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 299 pontos, mais oito do que Jorge Martin, segundo.



Miguel Oliveira mantém o 13.º posto, com 69 pontos.



No domingo disputa-se a corrida principal do GP do Japão, em Motegi.