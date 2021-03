Miguel Oliveira em 11.º lugar no segundo dia de testes

O australiano Jack Miller (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 77 milésimas de Quartararo, mas com a melhor volta a surgir só ao cair do pano.O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que tinha sido o mais rápido no sábado, foi no domingo terceiro na tabela de tempos, a 212 milésimas de Quartararo, que foi o único a chegar ao segundo 53.Várias equipas (Ducati, KTM, Honda e Aprilia) testaram um novo sistema de arranque, o "holeshot", que permite baixar a frente da mota no momento da partida, de forma mecânica, para evitar "cavalinhos" (levantar da roda dianteira).Os pilotos têm, agora, dois dias de folga, regressando ao trabalho na quarta-feira, para uma bateria de três dias de testes, no mesmo circuito que acolhe a ronda de abertura do campeonato, em 28 de março.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe a terceira ronda do campeonato, em 18 de abril.