Miguel Oliveira em 14.º nos primeiros treinos livres do GP da Catalunha de MotoGP

Oliveira, que tinha sido sétimo na primeira sessão, de manhã, melhorou quase um segundo na sessão da tarde, que lhe valeu, contudo, a 14.ª posição final, a 0,861 segundos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).



O piloto gaulês bateu o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) por apenas 0,021 segundos, com o também francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,166 do líder.



Para sábado estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a qualificação para a corrida de domingo.



Miguel Oliveira chega a esta sétima prova da temporada na 10.ª posição do campeonato, com 29 pontos, depois de ter conseguido o melhor resultado da temporada na prova anterior, em França, que terminou na segunda posição.