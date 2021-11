Miguel Oliveira em 17.º após primeiro dia de testes

O piloto de Almada deu 74 voltas ao traçado andaluz, terminando o dia com o tempo de 1.38,312 minutos como melhor registo, feito na 61.ª volta.



Miguel Oliveira ficou, assim, a 0,999 segundos do mais rápido, o japonês Takaaki Nakagami (Honda).



O francês Johann Zarco (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,043 segundos do japonês, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) a 0,046 segundos.



O grande ausente desta sessão foi o espanhol Marc Márquez, ainda a recuperar da lesão contraída antes do Grande Prémio do Algarve.



O dia contou com bastante vento, que afetou vários pilotos, incluindo a KTM, que testou novos componentes aerodinâmicos, semelhantes aos da Ducati.



Os trabalhos prosseguem esta sexta-feira.