Miguel Oliveira em quarto lugar no Grande Prémio da Catalunha

Márquez dominou a corrida do princípio ao fim e completou as 23 voltas ao circuito de Montmelò, perto de Barcelona, em 42.40,502 minutos, sendo acompanhado no pódio pelo italiano Mattia Pasini (Kalex) e pelo suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo e terceiro, respetivamente.

Depois do quinto lugar obtido na prova anterior, em Itália, Oliveira saiu do sétimo lugar da grelha de partida, para terminar em quarto, a 5,322 segundos de Márquez, que obteve o segundo triunfo da temporada.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex) ficou em sexto lugar e conservou a liderança do Mundial, com 123 pontos, mas permitiu a aproximação a Luthi (116), Márquez (103) e Oliveira (83), que ocupam as posições imediatas na classificação.

"A corrida foi bastante dura. Só após o 'warm up' é que soubemos que composto de pneu usar. Optámos pelo que a maioria dos adversários escolheu. Acabou por ser uma corrida complicada porque não tínhamos nenhuma aderência e era muito fácil cair. Ainda assim consegui terminar com valiosos pontos para o campeonato e acumular informação importante", afirmou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira fez uma boa partida e chegou à primeira curva no quarto lugar. Após algumas voltas de luta com Luthi e Franco Morbidelli (Kalex), Miguel Oliveira aproveitou um erro do italiano que lidera o Mundial para se fixar em definitivo na posição com que acabaria a prova.

"Agora seguimos para dois dias de testes aqui em Barcelona, para tentar melhorar um pouco a sensação com a roda dianteira e tentar experimentar coisas que não pudemos experimentar durante o fim de semana normal de corrida", completou o português que cumpre a sua segunda temporada na categoria intermédia, depois de ter sido vice-campeão do mundo em Moto3.

A oitava das 18 provas do Mundial será o Grande Prémio de Assen, na Holanda, e disputa-se a 25 de junho.