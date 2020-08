Miguel Oliveira espera "somar pontos" no GP da Estíria de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera "terminar a corrida" do próximo domingo, o Grande Prémio da Estíria de MotoGP, de forma a "somar pontos" no campeonato do Mundo, depois da desistência no domingo passado, na Áustria.